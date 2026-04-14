Marcará termómetro máxima promedio de 30 grados en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta semana en la metrópoli regia con temperatura máxima promedio de 30 grados

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En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas de la región y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte) y Nuevo León (norte); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre el norte de México, originando lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.

A su vez, se prevén vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio mexicano; aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; y posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).