Mantiene Monterrey temperaturas por debajo de los 25 grados

El cielo parcialmente nublado mantiene ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde, con baja probabilidad de lluvia; revisa el pronóstico aquí.

El clima de este domingo comenzó con ambiente fresco y parcialmente nublado, mientras que durante la tarde se espera un ascenso moderado en el termómetro antes de una noche templada.

Para la tarde, se pronostica una temperatura máxima de 24 grados, con condiciones parcialmente soleadas y viento moderado de 30 a 40 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene en apenas 10 por ciento

En el transcurso de la noche, el ambiente continuará parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 19 grados.

La calidad del aire durante este domingo se reporta como buena, por lo que las condiciones atmosféricas se mantienen favorables.

¿Cuál será el clima para esta semana en Monterrey?

El lunes se prevé un ligero aumento en la temperatura. La jornada tendrá una máxima de 29 grados y mínima de 17, con cielo parcialmente soleado, viento de 30 a 40 kilómetros por hora y 10 por ciento de probabilidad de lluvia.

El martes se sentirá un incremento más marcado en el calor. La temperatura alcanzará una máxima de 34 grados y una mínima de 19, bajo condiciones de cielo parcialmente soleado y sin probabilidad de lluvia. El viento seguirá entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Miércoles será el día más caluroso

El miércoles será el día con mayor temperatura del periodo. Se espera una máxima de 37 grados y mínima de 22, con cielo parcialmente soleado y apenas 10 por ciento de probabilidad de lluvia.

Para el jueves llegará un cambio importante en las condiciones del tiempo. La temperatura descenderá hasta una máxima de 25 grados y mínima de 15. Además, aumentará la probabilidad de precipitación hasta 70 por ciento.