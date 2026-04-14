Mantiene Monterrey clima estable con tarde cálida este martes

El termómetro sube gradualmente bajo cielo parcialmente soleado y sin lluvias previstas; conoce el pronóstico completo y recomendaciones para tu día aquí.

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El arranque de la jornada en la zona metropolitana se registra con una temperatura de 21 grados centígrados, marcando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Conforme avance la mañana, las condiciones tenderán a estabilizarse con un incremento gradual en el termómetro.

¿Cómo estará el clima hoy?

Para este día se espera una temperatura máxima de 30 grados, lo que generará un ambiente cálido pero sin alcanzar niveles extremos. El cielo permanecerá parcialmente soleado, favoreciendo condiciones estables en la mayor parte del día.

Durante la noche, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 25 grados, manteniendo un ambiente templado sin cambios bruscos.

¿Hay probabilidad de lluvia?

Las condiciones atmosféricas se mantienen estables, con baja probabilidad de precipitaciones, por lo que no se anticipan lluvias en la región.

Recomendaciones para el día

Ante este panorama, se recomienda aprovechar las condiciones estables para actividades al aire libre, además de mantenerse hidratado durante las horas de mayor calor.