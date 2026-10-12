Mantiene huracán Simón categoría 4 frente a Jalisco y Colima

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, atender avisos de Protección Civil y evitar actividades marítimas o desplazamientos innecesarios

El huracán Simón se mantiene como un sistema de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y continúa muy cerca de las costas de Jalisco y Colima, provocando lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado en gran parte del occidente del país, de acuerdo con el más reciente aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la mañana de este domingo.

Según el reporte, a las 03:00 horas el centro del ciclón se localizaba aproximadamente a 100 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 195 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el norte-noroeste a 9 km/h. El fenómeno registró vientos sostenidos de 250 km/h, rachas de hasta 305 km/h y una presión mínima central de 930 hectopascales.

La amplia circulación de Simón ocasionará lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en Jalisco, principalmente en la costa y el oriente de la entidad; además de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Colima. También se prevén lluvias intensas en el sur de Nayarit y precipitaciones muy fuertes en zonas de Sinaloa y Michoacán.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que estas condiciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos en áreas vulnerables de la región.

En cuanto a los efectos costeros, se pronostican vientos de entre 210 y 230 km/h con rachas de hasta 250 km/h en las costas de Jalisco, mientras que en Colima y Nayarit se esperan rachas de entre 130 y 140 km/h. Asimismo, el oleaje podría alcanzar alturas de 8 a 10 metros en las costas jaliscienses y de 6 a 8 metros en Colima.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías, además de una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical en sectores de la costa michoacana.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, atender los avisos de Protección Civil y evitar actividades marítimas o desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta, debido al riesgo asociado a lluvias torrenciales, fuertes vientos y marejadas.