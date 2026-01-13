Info 7 Logo
Mañanas frías durante esta semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández

12 Enero 2026, 14:43

Clima en Monterrey con ambiente frío por las mañanas en donde se espera una mínima de 7 grados y máxima de 23 grados en promedio durante la semana

En la Mesa del Norte se presentará durante el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango, las cuales podrían originar el incremento en los niveles arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Cielo medio nublado en el resto de la región, con intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes.

Ambiente frío a fresco, siendo muy frío con heladas en sierras de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango, con posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, además de posible lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango y Zacatecas. 

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

