Lunes fresco y cielo parcialmente nublado en Nuevo León

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena durante la mañana y noche, mientras que por la tarde se ubicará en nivel aceptable.

Nuevo León tendrá este lunes temperaturas frescas por la mañana y noche, con una máxima de 21 grados durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado.

Para las primeras horas del día se esperan condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura de 13 grados.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente soleado y el termómetro alcanzará los 21 grados, mientras que por la noche se prevé un ambiente fresco, parcialmente nublado y una temperatura de 16 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena durante la mañana y noche, mientras que por la tarde se ubicará en nivel aceptable.