Luna de Fresa y otros eventos astronómicos durante junio de 2026

Con varios fenómenos, este mes ofrecerá numerosas oportunidades para mirar hacia el cielo y seguir algunos de los acontecimientos más destacados del año.

Junio será un mes cargado de fenómenos astronómicos para quienes disfrutan observar el cielo nocturno. Durante las próximas semanas se podrán apreciar eventos como una alineación planetaria, la llamada Luna llena de Fresa, lluvias de meteoros, ocultaciones lunares y el solsticio que marcará el inicio del verano en el hemisferio norte.

El calendario astronómico contempla varias oportunidades para observar planetas, estrellas brillantes y cúmulos estelares sin necesidad de equipo especializado. Algunos de los fenómenos más destacados ocurrirán durante la segunda mitad del mes, cuando coincidan varios eventos visibles desde distintas regiones del mundo.

Calendario de eventos astronómicos de junio de 2026

3 de junio: Luna cerca de Nunki.

Luna cerca de Nunki. 5 de junio: Venus cerca de Cástor.

Venus cerca de Cástor. 7 de junio: Pico de las Ariétidas diurnas y Venus cerca de Pólux.

Pico de las Ariétidas diurnas y Venus cerca de Pólux. 9 de junio: Luna cerca de Neptuno, Venus cerca de Júpiter y Mercurio en dicotomía.

Luna cerca de Neptuno, Venus cerca de Júpiter y Mercurio en dicotomía. 10 de junio: Luna cerca de Saturno.

Luna cerca de Saturno. 12 de junio: Luna cerca de Marte y alineación planetaria entre Júpiter, Venus y Mercurio.

Luna cerca de Marte y alineación planetaria entre Júpiter, Venus y Mercurio. 13 de junio: Pléyades cerca de la Luna y Luna cerca de Urano.

Pléyades cerca de la Luna y Luna cerca de Urano. 15 de junio: Superluna nueva, asteroide 14 Irene en oposición y Mercurio en máxima elongación oriental.

16 de junio: Luna cerca de Mercurio.

Luna cerca de Mercurio. 17 de junio: Luna cerca de Pólux, Luna cerca de Júpiter y ocultación lunar de Venus.

Luna cerca de Pólux, Luna cerca de Júpiter y ocultación lunar de Venus. 18 de junio: Ocultación lunar del Pesebre y Mercurio cerca de Pólux.

Ocultación lunar del Pesebre y Mercurio cerca de Pólux. 19 de junio: Ocultación lunar de Régulo y Venus cerca del cúmulo del Pesebre.

Ocultación lunar de Régulo y Venus cerca del cúmulo del Pesebre. 21 de junio: Solsticio de junio.

Solsticio de junio. 22 de junio: Pico de las Bootidas de junio.

Pico de las Bootidas de junio. 23 de junio: Luna cerca de Spica.

Luna cerca de Spica. 25 de junio: Mercurio cerca de Júpiter.

Mercurio cerca de Júpiter. 27 de junio: Ocultación lunar de Antares.

Ocultación lunar de Antares. 28 de junio: Marte cerca de las Pléyades.

Marte cerca de las Pléyades. 29 de junio: Mercurio se vuelve retrógrado y Luna llena de Fresa.

Mercurio se vuelve retrógrado y Luna llena de Fresa. 30 de junio: Luna cerca de Nunki.

Fases de la Luna en junio de 2026

Cuarto menguante: 8 de junio a las 10:00 GMT.

8 de junio a las 10:00 GMT. Luna nueva: 15 de junio a las 02:54 GMT.

15 de junio a las 02:54 GMT. Cuarto creciente: 21 de junio a las 21:55 GMT.

21 de junio a las 21:55 GMT. Luna llena de Fresa: 29 de junio a las 23:57 GMT.

Fenómenos astronómicos que podrás observar

El calendario también incluye acercamientos aparentes entre la Luna y diversos planetas, entre ellos Saturno, Marte, Mercurio, Júpiter, Neptuno y Urano. Asimismo, se producirán varias ocultaciones lunares, fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa frente a una estrella o planeta y lo oculta temporalmente desde la perspectiva terrestre.

Para disfrutar mejor estos espectáculos celestes, los especialistas recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, consultar los horarios locales de observación y revisar las condiciones meteorológicas antes de cada evento.