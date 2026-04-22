Luego de intensas lluvias, regresa el calor a Monterrey

Por: Masha Kayl 21 Abril 2026, 20:30 Compartir

A pesar de la nubosidad, se prevé un ascenso importante en la temperatura, alcanzando una máxima de 30 grados centígrados durante la tarde

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Se espera una jornada con temperaturas cálidas y condiciones variables para la capital de Nuevo León. En este momento, el termómetro marca los 19 grados centígrados, brindando un ambiente fresco durante las primeras horas. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el cielo se mantendrá medio nublado a lo largo del día. A pesar de la nubosidad, se prevé un ascenso importante en la temperatura, alcanzando una máxima de 30 grados centígrados durante la tarde, lo que generará un ambiente caluroso para los habitantes de la ciudad. Para el cierre de la jornada y las primeras horas de mañana, se estima que la temperatura mínima se sitúe en los 22 grados, manteniendo un clima templado durante la noche. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura previstos para hoy.