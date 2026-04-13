Lluvias y tormentas marcarán el clima de este domingo en NL

Este domingo 12 de abril de 2026, el estado de Nuevo León presentará condiciones meteorológicas variables, con presencia de lluvias y tormentas a lo largo del día.
Mañana fresca con llovizna
Durante las primeras horas, se espera un ambiente nublado con llovizna ocasional y una temperatura aproximada de 20 grados, lo que generará un inicio de jornada fresco.
Tarde con chubascos y tormentas
Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales. La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 27 grados.
Noche con lluvia ligera
Hacia la noche, persistirán las condiciones nubladas con lluvias ocasionales y un descenso en la temperatura hasta los 22 grados.
Calidad del aire favorable
En cuanto a la calidad del aire, se reporta como buena durante este día, lo que representa condiciones favorables para las actividades al aire libre, pese a la presencia de lluvias.