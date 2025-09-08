Lluvias y tormentas continúan este domingo en Nuevo León

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que este domingo 7 de septiembre persistirá la inestabilidad atmosférica en la entidad

Después de un sábado lluvioso, la Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que este domingo 7 de septiembre persistirá la inestabilidad atmosférica en la entidad, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones del clima.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, además de una temperatura promedio de 21°C. Ante este panorama, las autoridades sugirieron precaución al transitar por calles y avenidas, especialmente en zonas con riesgo de encharcamiento.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán con cielo nublado, chubascos y tormenta eléctrica, alcanzando una temperatura máxima de 30°C. Protección Civil aconsejó evitar actividades al aire libre en áreas expuestas a descargas eléctricas.

Hacia la noche, se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias o chubascos y una temperatura mínima de 22°C.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta en niveles buenos, lo que permite realizar actividades al aire libre sin restricciones. Para información en tiempo real, la ciudadanía puede consultar la página oficial: aire.nl.gob.mx.

Protección Civil reiteró el llamado a seguir las medidas preventivas y mantenerse informado ante las condiciones de lluvias y tormentas en la entidad.