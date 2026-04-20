Lluvias y frío marcan el clima en Nuevo León este domingo

Se prevén condiciones nubladas con lluvias intermitentes y temperaturas frescas durante todo el día, con calidad del aire en niveles buenos

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Autoridades estatales informaron que este domingo continuará el ambiente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas a frías en Nuevo León, debido a la influencia del Frente Frío número 45.

Durante la mañana se registran cielos cubiertos, precipitaciones ocasionales y viento del norte, con temperaturas cercanas a los 12 grados.

Tarde con leve mejoría

Para la tarde se espera que persista la nubosidad y las lluvias aisladas, con una ligera recuperación térmica que llevará el termómetro a alrededor de 15 grados, aunque el ambiente continuará fresco.

Noche con descenso térmico

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias intermitentes y un descenso de temperatura nuevamente a los 12 grados, generando un entorno frío y húmedo en la entidad.

Frente frío y posibles tormentas

El sistema frontal, en interacción con un canal de baja presión, favorecerá lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en diversas zonas del estado.

Además, la masa de aire polar asociada reforzará el ambiente fresco durante las próximas horas.

Se prevén precipitaciones en municipios como Monterrey, Santiago, Galeana, García, Doctor Arroyo, Hidalgo, Iturbide, Villaldama, Guadalupe, Allende, Mina, Abasolo, Aldama, Marín, General Terán, Aramberri, Zuazua, Cadereyta, Doctor Coss, Juárez y General Bravo.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil de Nuevo León se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad, con el objetivo de informar oportunamente a la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante lluvias, posibles encharcamientos y cambios bruscos de temperatura.