Lluvias marcan el clima en Monterrey este domingo

Se prevé cielo nublado, ambiente fresco y alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada de este domingo en Monterrey

El clima en Monterrey para este domingo 5 de abril de 2026 estará dominado por lluvias constantes, cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Desde las primeras horas del día se anticipa lluvia moderada, con una temperatura cercana a los 15 grados por la mañana, mientras que la máxima alcanzará apenas los 19 grados.

Por la tarde y noche, el ambiente se mantendrá fresco con una mínima estimada de 12 grados.

Alta probabilidad de precipitaciones

El pronóstico indica una probabilidad de lluvia de hasta el 100%, con precipitaciones continuas que podrían extenderse durante gran parte del día, generando condiciones de humedad elevada.

En este sentido, se espera que la humedad alcance niveles cercanos al 86%, lo que reforzará la sensación de un clima húmedo en la zona metropolitana.

Viento ligero del noreste

Además, se prevén vientos provenientes del noreste con velocidades aproximadas de 3 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las lluvias, especialmente al conducir, debido a posibles encharcamientos y pavimento resbaloso en distintos puntos de la ciudad.