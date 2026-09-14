Lluvias intensas afectarán este domingo a cinco estados

Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes e intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas

Las lluvias mantendrán condiciones de riesgo este domingo en gran parte de México, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en regiones de Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, por lo que existe riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento en los niveles de ríos y arroyos.

Varios sistemas provocarán lluvias en el país

El temporal será ocasionado por la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y el avance de la onda tropical número 39 sobre la península de Yucatán, el sur y sureste del territorio nacional.

Además de las lluvias intensas previstas en cinco estados, se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Puebla.

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Tabasco.

En Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo se prevén intervalos de chubascos, mientras que Campeche y Yucatán podrían registrar precipitaciones aisladas.

Advierten riesgo de inundaciones y deslaves

Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes e intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas, además de reducir la visibilidad en carreteras y vialidades.

Las ráfagas asociadas con las tormentas también podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios. Ante estas condiciones, se recomienda evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, conducir con precaución y mantenerse atento a las indicaciones de Protección Civil.

Continuará el calor en el norte de México

A pesar de la presencia de lluvias, el ambiente permanecerá caluroso en distintas entidades del norte. Las temperaturas máximas podrían aproximarse a los 43 grados en Mexicali, 39 en Hermosillo y 36 grados en Monterrey y Ciudad Victoria.

Para el lunes 14 de septiembre, las precipitaciones continuarán en distintas regiones, aunque la mayor intensidad podría concentrarse en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en estados del norte, noreste y la península de Yucatán.

El pronóstico podrá modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos, por lo que las autoridades recomendaron consultar las actualizaciones meteorológicas y los avisos emitidos durante el día.