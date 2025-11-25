Lluvias fuertes llegan mañana; hoy se mantiene clima agradable

Por: María Fernanda Colunga 24 Noviembre 2025, 20:05 Compartir

El ambiente templado dará paso a un marcado cambio nocturno, antes de la fuerte lluvia prevista para mañana. Conoce el pronóstico y prepárate a tiempo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este martes amaneció con 20 grados centígrados y un ambiente estable que se mantendrá durante gran parte del día. Por la tarde, la temperatura alcanzará cerca de 29 grados, condiciones que permitirán actividades al aire libre sin mayor complicación. Aunque durante el día solo se prevé un 20% de probabilidad de lluvia, el panorama cambiará conforme avance la noche, cuando la precipitación aumentará de manera significativa y la temperatura descenderá a 23 grados. Este incremento nocturno será el aviso de un episodio de lluvia intensa para mañana miércoles, cuando la probabilidad subirá hasta el 70%. Ante este escenario, se recomienda anticipar tiempos de traslado, portar paraguas o impermeable, revisar desagües en casa y asegurar objetos susceptibles a moverse con el viento. También es aconsejable mantenerse atento a reportes de Protección Civil para prevenir afectaciones por acumulación de agua o tráfico lento.