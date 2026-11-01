Lluvias en Los Cabos provocan inundaciones y arrastran vehículos

Las fuertes lluvias registradas este viernes en Los Cabos, Baja California Sur, provocaron inundaciones, el incremento en el nivel de los arroyos y el arrastre de vehículos hacia el mar, por lo que autoridades mantienen operativos de vigilancia y apoyo para atender las emergencias.

Las precipitaciones han afectado principalmente a Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde las corrientes de agua han complicado la circulación y generado situaciones de riesgo para habitantes y automovilistas.

Ante las fuertes lluvias registradas en Sonora y Baja California Sur, activamos el #PlanMarina en su Fase de Auxilio para brindar apoyo a la población de Guaymas, Empalme y Los Cabos. ⚓ En #Guaymas, activamos el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) para coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la evaluación de daños y atención a la población. Además, #PersonalNaval realiza recorridos en las colonias afectadas, labores de limpieza en viviendas y caminos, y se mantiene preparado para efectuar evacuaciones preventivas. ⚓ En #LosCabos, desplegamos 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (#BRE), vehículos y una ambulancia para auxiliar a la población, vigilar cruces de riesgo y apoyar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados por las inundaciones. Exhortamos a la población a mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles deslaves y desbordamientos de arroyos. Ante cualquier emergencia, llama al ☎️ #800MARINA1 (800 627 4621). — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 30, 2026

Entre los incidentes reportados se encuentra el rescate de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un arroyo. Además, en el arroyo Costa Azul, ubicado en San José del Cabo, la fuerza del agua desplazó varios vehículos hasta el mar, situación que quedó registrada en videos difundidos desde la zona.

Implementan operativo Cruce Seguro ante crecida de arroyos

Ante las condiciones de riesgo, personal de Protección Civil mantiene recorridos de vigilancia y prevención en distintos puntos del municipio.

Como parte de estas acciones, se implementó el operativo Cruce Seguro, mediante el cual elementos de emergencia y seguridad supervisan los principales cauces para impedir que peatones y conductores intenten atravesarlos.

Las autoridades también determinaron la suspensión de clases y solicitaron a la población evitar traslados que no sean indispensables, especialmente por calles y zonas afectadas por las inundaciones.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones continuarían durante este viernes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por ello, reiteró el llamado a no cruzar arroyos, incluso cuando aparentemente haya disminuido el nivel del agua, debido a que las corrientes pueden representar un peligro.

Semar despliega 100 elementos para atender emergencias

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio para brindar atención a la población afectada por las lluvias en Guaymas y Empalme, Sonora, así como en Los Cabos, Baja California Sur.

En Los Cabos, la dependencia desplegó a 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias, además de vehículos y una ambulancia, para apoyar a los habitantes, vigilar los cruces considerados peligrosos y auxiliar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados debido a las inundaciones.

La Semar exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y la ubicación de los refugios temporales, así como a seguir las indicaciones de las autoridades ante posibles deslaves y desbordamientos de arroyos.

Las corporaciones mantienen las labores de vigilancia y atención mientras continúan las condiciones de lluvia en la región.

Las autoridades insistieron en que la población evite exponerse a las corrientes de agua y no intente atravesar zonas inundadas.