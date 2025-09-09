Lluvias de moderadas a fuertes en la metrópoli regia

La lluvia continuará presente para esta jornada de lunes en Monterrey, donde se espera una temperatura máxima de 28 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- La lluvia se presentará de moderada a fuerte a partir de la tarde de este lunes en el área metropolitana de Monterrey. La temperatura máxima pronostica será de 28 grados con cielo mayormente nublado.

Para la Mesa del Norte durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango, siendo templado en zonas serranas de Durango y Nuevo León; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Las lluvias podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida, así como descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.