Lluvia y nubosidad para la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 27 Noviembre 2025, 14:17

Clima en Monterrey con ambiente fresco y presencia de llovizna durante este jueves, en donde la temperatura máxima será de 16 grados

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se presentará cielo medio nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; ambiente frío, siendo muy frío con heladas en sierras de Zacatecas, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en el suroeste de Chihuahua y noroeste de Durango; lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.