Lluvia y nubosidad para la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se presentará cielo medio nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; ambiente frío, siendo muy frío con heladas en sierras de Zacatecas, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en el suroeste de Chihuahua y noroeste de Durango; lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.
Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.