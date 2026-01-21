Lluvia ligera y ocasional durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 16 grados por la tarde y probabilidad de llovizna, mientras que durante la noche se esperan 12 grados

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se presentará cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío en la región, siendo muy frío con heladas en sierras de Coahuila, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado; probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila; las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; asimismo, se pronostican intervalos de chubascos en Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Jalisco y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, sur, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, un sistema frontal recorrerá la zona fronteriza del noreste del territorio nacional y se desplazará hacia el norte del golfo de México; favorecerá intervalos de chubascos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.