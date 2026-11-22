Nuevo León tendrá lloviznas ocasionales y temperaturas de entre 15 y 21 grados este viernes; la calidad del aire será buena por la noche.

El cielo nublado y las lloviznas ocasionales marcarán las condiciones meteorológicas de este viernes en Nuevo León, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, llovizna ocasional y una temperatura de 15 grados.

Para la tarde, el ambiente será parcialmente nublado, con presencia de bruma y una máxima de 21 grados.

Mientras que por la noche se prevén algunas nubes y una temperatura de 18 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta como aceptable durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche se espera que mejore a buena.