¿Lloverá? Frío ligero con máxima de 15 grados este martes

El cielo permanecerá parcialmente soleado, lo que favorecerá una sensación térmica moderada en comparación con las primeras horas del día.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El clima para este martes 30 de diciembre se presenta con temperaturas frías a frescas desde las primeras horas del día. Durante el amanecer, el termómetro marca alrededor de 7 grados, por lo que se recomienda salir abrigado, especialmente en las primeras actividades matutinas.

Con el avance de la jornada, las condiciones meteorológicas permitirán un ligero ascenso en la temperatura. Se espera que la máxima alcance los 15 grados, manteniendo un ambiente fresco pero estable. El cielo permanecerá parcialmente soleado, lo que favorecerá una sensación térmica moderada en comparación con las primeras horas del día.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, el pronóstico indica un 15 por ciento de precipitación, por lo que no se anticipan lluvias generalizadas ni condiciones adversas. Aun así, no se descartan algunos cambios aislados en el cielo, sin impacto significativo en las actividades cotidianas.

Hacia la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual. Entre las 9 y 10 de la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta 10 grados, marcando un cierre fresco para este martes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios de temperatura, vestir ropa adecuada y tomar precauciones con personas vulnerables ante el frío, como menores y adultos mayores.

Con información de Masha Kayl.