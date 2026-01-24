Llegarán el sábado por la noche efectos de tormenta invernal

Para la Mesa del Norte se espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en Coahuila; mismas que estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones; chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí.
Por la mañana, ambiente frío con heladas en la región, y de muy frío a gélido en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región y fresco en Chihuahua y Durango.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en las entidades y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Durango, así como condiciones para torbellinos o tornados por la noche en Coahuila; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y viento de 30 a 50 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.
Existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Chihuahua y Durango.