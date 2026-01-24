Llegarán el sábado por la noche efectos de tormenta invernal

Para las siguiente horas continuará un ambiente de fresco a agradable en Monterrey con máxima de 26 grados previo a la llegada del frente frío este sábado

Para la Mesa del Norte se espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en Coahuila; mismas que estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones; chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente frío con heladas en la región, y de muy frío a gélido en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región y fresco en Chihuahua y Durango.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en las entidades y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Durango, así como condiciones para torbellinos o tornados por la noche en Coahuila; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y viento de 30 a 50 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.

Existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Chihuahua y Durango.