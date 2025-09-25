Llega sistema frontal con cambios en las condiciones del tiempo

Para este miércoles continuará el ambiente bochornoso en la zona metropolitana de Monterrey con temperatura máxima de 34 grados

Nuevo León.- A partir de la noche de este miércoles comenzará la llegada de un sistema frontal que traerá a su paso condiciones de precipitación en Monterrey.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 29 grados con presencia de lluvia.

Para la Mesa del Norte se presentará durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Nuevo León, con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento.

Además de intervalos de chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes, todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.