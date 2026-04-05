Llega frente frío para la tarde-noche del sábado en Monterrey

Este viernes continuará el ambiente cálido en Monterrey con máxima de 33 grados, previo a un descenso en la temperatura a partir de la tarde del sábado

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En la Mesa del Norte para este viernes se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Coahuila; las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a frío, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en Nuevo León (este).

Viento de componente sur de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas, y rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un nuevo frente frío (número 43) se extenderá cerca de la frontera noroeste y norte del país, interaccionará con una línea seca, originando chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y probables granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Así mismo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Guanajuato y Querétaro.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).