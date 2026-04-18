Llega frente frío a Monterrey durante la noche del sábado

Para este fin de semana se espera un descenso en la temperatura que vendrá acompañado de lluvias en la zona metropolitana de Monterrey

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En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado. Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila que podrían acompañarse con descargas eléctricas, y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. Sin probabilidad de lluvia en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.

Por la mañana, ambiente fresco; frío con bancos de niebla y posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato; y de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León, con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte).

Pronóstico meteorológico general

Este día, el nuevo frente frío (número 45) asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste de la República Mexicana; mientras que una línea seca se mantendrá sobre el noreste del país.

Dichos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas.

Así mismo, se prevén vientos fuertes con rachas sobre entidades del norte de México, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

A su vez, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana y el sureste mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla.