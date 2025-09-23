Llega el otoño con ambiente cálido en Monterrey

Este lunes dio inicio el otoño en el hemisferio norte con una temperatura máxima superior a los 30 grados para esta jornada en Monterrey

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante este lunes. En la Mesa del Norte durante la tarde se presentará ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, todas las lluvias con descargas eléctricas; así como lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.