Ligero descenso en el termómetro durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con descenso en la temperatura para este miércoles en donde para esta noche se esperan 13 grados con nubosidad variable

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), las cuales podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en Chihuahua, Durango y Coahuila.

Durante la mañana, ambiente frío en Aguascalientes, muy frío con heladas en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado, y cálido en Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y San Luis Potosí; rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila y Nuevo León; y rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

La masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas de viento en el noroeste de México.

Finalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas sobre el occidente del territorio mexicano.

Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.