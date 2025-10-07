Ligeras lluvias llegarían a refrescar este martes

Se espera que la lluvia ligera esté presente a lo largo del día, con una probabilidad de hasta el 40% durante la mañana y tarde, y un 35% durante la noche

La Sultana del Norte se prepara para un cambio en el clima este martes 7 de octubre, ya que el pronóstico indica un día con alta probabilidad de precipitaciones y un ligero descenso en el mercurio, poniendo fin a la racha de días soleados.

Según los reportes meteorológicos, los habitantes de Monterrey y su Área Metropolitana deberán tomar precauciones, ya que se anticipa un día con lluvia ligera y ambiente fresco.

El día comenzará con una temperatura mínima de alrededor de 19 grados. Con el avance de las horas, la máxima alcanzará los 28 grados.

Se espera que la lluvia ligera esté presente a lo largo del día, con una probabilidad de hasta el 40% durante la mañana y tarde, y un 35% durante la noche.

Ante la probabilidad de lluvia, Protección Civil de Nuevo León recomienda a la población:

Conducir con precaución: Disminuir la velocidad y encender las luces en caso de lluvia.

Preparar impermeables y paraguas: Salir de casa con las herramientas necesarias para evitar mojarse.

Evitar cruzar arroyos o calles inundadas: El nivel del agua puede ser engañoso y peligroso.

Este martes marca el inicio de un periodo con mayor inestabilidad climática en la región, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones del pronóstico para los próximos días.