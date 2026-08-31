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'Karina' se intensifica a huracán categoría 1 en océano Pacífico

Por: Diana Valeria Leyva

30 Agosto 2026, 12:32

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Autoridades meteorológicas mencionan que esto no representa un riesgo para el territorio mexicano, pero se encuentran monitoreando ante cualquier cambio

'Karina' se intensifica a huracán categoría 1 en océano Pacífico
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"Karina" se convirtió en huracán categoría 1 en su paso por las inmediaciones del océano Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno meteorológico se encuentra a 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

Este fenómeno natural cuenta con dirección hacia el oeste-noroeste (285°) a 15 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h, los cuales pueden alcanzar rachas de hasta 160 km/h.

Autoridades meteorológicas mencionan que esto no representa un riesgo para el territorio mexicano, pero se encuentran monitoreando ante cualquier cambio en su dirección.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora (norte, centro y este)
  • Sinaloa (norte y sur)
  • Coahuila (sureste)
  • Durango (oeste y sur)
  • Zacatecas (suroeste y sur)
  • Aguascalientes
  • Guanajuato (norte y sureste)
  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (noreste)
  • Chiapas (sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur (sur)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Nuevo León (oeste y centro)
  • San Luis Potosí (este)
  • Nayarit (norte y centro)
  • Jalisco (norte, centro, sur y suroeste)
  • Colima
  • Michoacán (norte, centro y sur)
  • Querétaro (norte)
  • Hidalgo (sur)
  • Puebla (norte y sureste)
  • Estado de México (centro, oeste y suroeste)
  • Guerrero (oeste, centro y este)
  • Tamaulipas (suroeste)
  • Tabasco (oeste)
  • Campeche (centro y este)
  • Yucatán (este y sur)
  • Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

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