'Karina' se intensifica a huracán categoría 1 en océano Pacífico

Autoridades meteorológicas mencionan que esto no representa un riesgo para el territorio mexicano, pero se encuentran monitoreando ante cualquier cambio

"Karina" se convirtió en huracán categoría 1 en su paso por las inmediaciones del océano Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno meteorológico se encuentra a 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026 Este fenómeno natural cuenta con dirección hacia el oeste-noroeste (285°) a 15 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h, los cuales pueden alcanzar rachas de hasta 160 km/h. Autoridades meteorológicas mencionan que esto no representa un riesgo para el territorio mexicano, pero se encuentran monitoreando ante cualquier cambio en su dirección. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y este)

Sinaloa (norte y sur)

Coahuila (sureste)

Durango (oeste y sur)

Zacatecas (suroeste y sur)

Aguascalientes

Guanajuato (norte y sureste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Nuevo León (oeste y centro)

San Luis Potosí (este)

Nayarit (norte y centro)

Jalisco (norte, centro, sur y suroeste)

Colima

Michoacán (norte, centro y sur)

Querétaro (norte)

Hidalgo (sur)

Puebla (norte y sureste)

Estado de México (centro, oeste y suroeste)

Guerrero (oeste, centro y este)

Tamaulipas (suroeste)

Tabasco (oeste)

Campeche (centro y este)

Yucatán (este y sur)

Quintana Roo (centro y sur) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California