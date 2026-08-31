'Karina' se intensifica a huracán categoría 1 en océano Pacífico

"Karina" se convirtió en huracán categoría 1 en su paso por las inmediaciones del océano Pacífico.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno meteorológico se encuentra a 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026
Este fenómeno natural cuenta con dirección hacia el oeste-noroeste (285°) a 15 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h, los cuales pueden alcanzar rachas de hasta 160 km/h.
Autoridades meteorológicas mencionan que esto no representa un riesgo para el territorio mexicano, pero se encuentran monitoreando ante cualquier cambio en su dirección.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora (norte, centro y este)
- Sinaloa (norte y sur)
- Coahuila (sureste)
- Durango (oeste y sur)
- Zacatecas (suroeste y sur)
- Aguascalientes
- Guanajuato (norte y sureste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (noreste)
- Chiapas (sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Nuevo León (oeste y centro)
- San Luis Potosí (este)
- Nayarit (norte y centro)
- Jalisco (norte, centro, sur y suroeste)
- Colima
- Michoacán (norte, centro y sur)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (sur)
- Puebla (norte y sureste)
- Estado de México (centro, oeste y suroeste)
- Guerrero (oeste, centro y este)
- Tamaulipas (suroeste)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (centro y este)
- Yucatán (este y sur)
- Quintana Roo (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California