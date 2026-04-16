Jueves con mucha nubosidad acompañado de posibles precipitaciones

La jornada iniciará con una temperatura cercana a los 19 grados centígrados, lo que permitirá un arranque fresco durante las primeras horas del día

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El clima en Monterrey para este jueves 17 de abril de 2026 estará marcado por un ambiente templado y con alta nubosidad, en una jornada que anticipa cambios más significativos hacia el fin de semana.

Temperaturas moderadas durante el día

La jornada iniciará con una temperatura cercana a los 19 grados centígrados, lo que permitirá un arranque fresco durante las primeras horas del día.

Con el paso de las horas, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 29 grados, manteniendo condiciones cálidas pero sin extremos, mientras que por la noche descenderá a 25 grados, conservando un ambiente templado.

Nubosidad dominará el cielo regiomontano

A lo largo del día se prevé una presencia considerable de nubes, lo que limitará la radiación solar directa y generará una sensación térmica más estable en comparación con días despejados.

Además, existe un 20% de probabilidad de lluvia, por lo que no se descartan precipitaciones ligeras y aisladas en algunos puntos de la zona metropolitana.

Condiciones anticipan lluvias más intensas

Este comportamiento atmosférico forma parte de un patrón previo a un cambio en las condiciones climatológicas, ya que se espera que las lluvias más significativas comiencen a registrarse a partir del fin de semana.

Ante este panorama, autoridades recomiendan mantenerse atentos a los próximos pronósticos, especialmente por el posible incremento en la intensidad de las precipitaciones en los días siguientes.