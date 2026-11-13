Jueves: cielo nublado y lluvia ligera ocasional en Nuevo León

Nuevo León tendrá un jueves mayormente nublado, con temperaturas frescas por la mañana y lluvias ligeras ocasionales durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para el estado, durante las primeras horas del día se espera un ambiente mayormente nublado, con una temperatura de 16 grados centígrados.

Para la tarde, el termómetro alcanzará los 22 grados, mientras que se prevé la presencia de lluvia ligera ocasional en distintas zonas de la entidad.

Durante la noche continuarán las condiciones mayormente nubladas, con posibilidad de precipitaciones ligeras y una temperatura de alrededor de 18 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se reportan condiciones buenas durante la mañana y noche, mientras que por la tarde serán aceptables.