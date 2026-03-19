Jornada de ambiente templado en la metrópoli regia

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Durango y San Luis Potosí. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y de componente sur con rachas de la misma intensidad en Coahuila y Nuevo León.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada polar sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y centro del país.
Así mismo, el frente número 41 sobre el mar Caribe, ha dejado de afectar a la República Mexicana; en tanto que, la masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas originando un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; aunque, mantendrá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur), Tabasco y Campeche.
En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).