Jornada cálida en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente cálido para la tarde de este miércoles en donde se espera una máxima de 36 grados; por la noche el termómetro marcará 26 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se presentará cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.

Ambiente frío a muy frío durante la mañana, y ambiente gélido en Chihuahua y Durango (noroeste). Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, así como ambiente muy caluroso en Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte y este).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h y con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciará ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones.

Por otra parte, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Finalmente, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.