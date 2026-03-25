Jornada cálida con ambiente brumoso en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente cálido y seco para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados

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En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado, con lluvias aisladas en San Luis Potosí, sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.

Por la mañana, ambiente fresco a frío con posibles heladas en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente cálido en Coahuila (norte), Nuevo León, Zacatecas (sur) y San Luis Potosí; caluroso en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.