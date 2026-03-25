Jornada cálida con ambiente brumoso en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado, con lluvias aisladas en San Luis Potosí, sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.
Por la mañana, ambiente fresco a frío con posibles heladas en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente cálido en Coahuila (norte), Nuevo León, Zacatecas (sur) y San Luis Potosí; caluroso en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste).
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Aguascalientes.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.
A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán.
Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.