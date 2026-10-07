Isaías y Simón: así avanza la vigilancia de ambos sistemas

El Centro Nacional de Huracanes pronostica acumulados aproximados de 50 a 100 milímetros hasta el jueves en sectores costeros de la bahía de Campeche

La Depresión Tropical Nueve se formó este martes 6 de octubre en el Golfo de México y podría convertirse en la tormenta tropical Isaías durante las próximas horas.

Mientras tanto, una zona de baja presión al sur de Oaxaca permanece bajo vigilancia por su potencial para dar origen a Simón en el Pacífico.

El desarrollo de ambos sistemas mantiene la atención sobre las costas mexicanas. En el Golfo, el Centro Nacional de Huracanes prevé un fortalecimiento gradual y posibles efectos de lluvia, viento y oleaje en la península de Yucatán.

La depresión podría alcanzar fuerza de huracán el jueves

En su primer aviso, emitido a las 15:00 horas del centro de México, el organismo ubicó la Depresión Tropical Nueve aproximadamente a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán. Registraba vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este a 7 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla que alcance categoría de tormenta tropical a primeras horas del miércoles 7 de octubre y de huracán el jueves 8. Si se intensifica la tormenta, recibiría el nombre de Isaías.

La trayectoria prevista llevaría al sistema al norte de la península de Yucatán el jueves y hacia la costa norte del Golfo de Estados Unidos el viernes. El punto de impacto y la intensidad pueden cambiar conforme avance su evolución.

Prevén lluvias y oleaje en Campeche y Yucatán

El Centro Nacional de Huracanes pronostica acumulados aproximados de 50 a 100 milímetros hasta el jueves en sectores costeros de la bahía de Campeche, con cantidades superiores de manera aislada en Campeche y el oeste de Yucatán.

También se esperan ráfagas de viento en partes de la península y oleaje que podría generar condiciones peligrosas en sus costas occidentales y septentrionales desde el jueves.

Al momento del primer boletín no había avisos ni alertas costeras vigentes para este ciclón, aunque el organismo pidió mantener vigilancia sobre su trayectoria.

El posible Simón continúa bajo vigilancia en el Pacífico

En el Pacífico, los reportes de este martes atribuidos al Servicio Meteorológico Nacional mantienen una zona de baja presión al sur de Oaxaca con 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días.

Una actualización la situaba aproximadamente a 320 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

El sistema recibiría el nombre de Simón si alcanza intensidad de tormenta tropical; los reportes consultados todavía lo identificaban como una zona de baja presión.

Para este martes, el pronóstico nacional contempla lluvias torrenciales en el norte y centro de Veracruz, además de precipitaciones intensas en sectores de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, asociadas a la interacción de los sistemas tropicales con otras condiciones atmosféricas.

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras y zonas vulnerables.