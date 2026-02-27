Invierno caluroso seguirá castigando Monterrey este viernes

Por: Masha Kayl 27 Febrero 2026, 04:00 Compartir

De acuerdo con el pronóstico para este 27 de febrero, se espera un ambiente caluroso en toda la zona metropolitana, como se dio toda la semana

Los habitantes de la capital neolonesa enfrentarán una jornada marcada por un ascenso significativo en las temperaturas este viernes. Tras un amanecer que registra actualmente los 20°C, el termómetro mostrará una escalada constante a lo largo del día. De acuerdo con el pronóstico para este 27 de febrero, se espera un ambiente caluroso en toda la zona metropolitana. La temperatura mínima se ubicará en los 25°C, mientras que el valor máximo alcanzará los 32°C durante la tarde. Estas condiciones, características de los contrastes térmicos de la región, demandan precaución entre la ciudadanía. Se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente en las horas de mayor intensidad térmica.