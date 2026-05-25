Inundaciones en China dejan 3 muertos y 17 desaparecidos

Ante la magnitud de las lluvias, el Ministerio de Recursos Hídricos de China activó una respuesta de emergencia de nivel IV para Chongqing y otras tres regiones

Fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en el suroeste de China provocaron severas inundaciones que dejaron al menos tres personas muertas y otras 17 desaparecidas en la municipalidad de Chongqing, una de las regiones más afectadas por el temporal.

Las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de ríos y anegaron múltiples zonas urbanas, principalmente en los distritos de Yongchuan y Qijiang, donde habitantes documentaron en videos cómo el agua cubría calles completas y arrastraba vehículos.

Ríos superaron niveles de alerta en Chongqing

Autoridades locales informaron que las lluvias provocaron un incremento acelerado en el caudal del río Tonghui y otras corrientes cercanas, situación que incluso ocasionó que el flujo del agua se invirtiera en algunos tramos.

De acuerdo con reportes oficiales, el nivel del río Tonghui alcanzó 259.37 metros durante la mañana del sábado, superando por 1.37 metros el umbral de alerta establecido por las autoridades hidrológicas.

🇨🇳 | 17 personas están reportadas como desaparecidas y una ha muerto tras intensas lluvias en la ciudad suroeste de Chongqing, en China, según informes de los medios estatales. pic.twitter.com/eduxy8DCBr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2026

Horas más tarde el nivel del agua comenzó a descender, permitiendo el inicio de labores de limpieza, desinfección y remoción de escombros en las zonas afectadas.

Equipos de emergencia también evacuaron a residentes que habitaban áreas consideradas de riesgo y retiraron decenas de vehículos atrapados por las inundaciones.

China activa respuesta de emergencia

Ante la magnitud de las lluvias, el Ministerio de Recursos Hídricos de China activó una respuesta de emergencia de nivel IV para Chongqing y otras tres regiones: Anhui, Henan y Shaanxi.

La medida obliga a autoridades locales y organismos de control hídrico a monitorear permanentemente la evolución de las lluvias y reforzar la vigilancia en presas, ríos y obras hidráulicas.

Los servicios meteorológicos pronosticaron que las precipitaciones continuarán hasta el 27 de mayo, por lo que advirtieron sobre el riesgo de nuevos desastres secundarios, entre ellos deslaves y corrientes de lodo en zonas montañosas.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas mientras continúan las labores de atención en las comunidades afectadas.