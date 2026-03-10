Intervalos de chubascos para la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y probabilidad de chubascos para esta jornada de lunes en Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo Chihuahua, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Intervalos de chubascos en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido a cálido con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua.

Viento del oeste y suroeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango y Coahuila; rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León; así como rachas de 40 a 60 km/h en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera, favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).