Inicia la semana con tiempo fresco en la metrópoli regia

Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana durante esta semana, pero a partir del miércoles se recupera el termómetro con máximas de 27 grados

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En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a frío, y muy frío en zonas serranas de Durango, Coahuila y Nuevo León, y gélido en zonas serranas de Chihuahua. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en San Luis Potosí, rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 41 y su masa de aire ártico asociada, se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur).

Lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán; evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, rachas de 80 a 100 km/h, durante la noche, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y este) y Oaxaca (sur y este), iniciando a partir de este día en Chiapas (suroeste).