Ingreso de último frente frío dará 'respiro' a regios

Por: Masha Kayl 30 Abril 2026, 22:53 Compartir

Se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura nocturnos y mantenerse informada sobre posibles actualizaciones

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Para este cierre de abril, las condiciones meteorológicas en la región presentan un ambiente templado y cielos predominantemente cubiertos. De acuerdo con el reporte más reciente, se registra una temperatura actual de 24°C, alcanzando una máxima de 27°C durante la tarde, con una mínima de 19°C prevista para la noche. A continuación, los detalles clave para la jornada: Estado del cielo: Se mantiene un cielo nublado durante gran parte del día, lo que limitará la incidencia directa de rayos solares.

Humedad: Los niveles de humedad se sitúan en torno al 58% , generando una sensación de ligera frescura en zonas abiertas.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia se mantiene baja, con apenas un 9% a 10% de posibilidad de lloviznas aisladas, incrementándose ligeramente hacia la madrugada. Se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura nocturnos y mantenerse informada sobre posibles actualizaciones en el pronóstico local.