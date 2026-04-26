Incremento en la temperatura para este fin de semana en Monterrey

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Para este sábado y domingo en Monterrey se esperan mañanas frías, pero por la tarde se pronostican temperaturas máximas superiores a los 20 grados con cielo soleado
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