Incremento en el termómetro durante la jornada en Monterrey

Para este miércoles asciende la temperatura en Monterrey con máxima superior a los 18 grados y panorama de cielo con escasa nubosidad

Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para el día de hoy, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30, se encuentra modificando sus características térmicas; sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.