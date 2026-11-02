Incendios en la Amazonía brasileña aumentan 140% en octubre

La región registró 18 mil 907 focos de fuego durante octubre, mientras la humareda provocó una crisis de calidad del aire en Manaos

La Amazonía brasileña registró un incremento de 140.3 por ciento en los incendios forestales durante octubre, con un total de 18 mil 907 focos de fuego, frente a los 7 mil 868 contabilizados en el mismo mes de 2025, en medio de condiciones de sequía relacionadas con el fenómeno de El Niño.

El aumento de las conflagraciones también agravó la situación ambiental y sanitaria en la región, particularmente en Manaos, la ciudad más poblada de la Amazonía, donde una densa humareda procedente de los incendios ha provocado episodios de muy mala calidad del aire.

De acuerdo con cifras divulgadas este domingo por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), el registro de octubre fue el más elevado para ese mes en poco más de dos años, desde septiembre de 2024, cuando se contabilizaron 41 mil 463 incendios.

Amazonía supera en diez meses los incendios de todo 2025

El organismo brasileño, que monitorea diariamente los focos de calor mediante imágenes satelitales, informó que entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 48 mil 487 incendios en la Amazonía.

La cifra representa un aumento de 70 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y ya supera los 43 mil 131 focos registrados durante todo 2025.

Pese al repunte, los números todavía se encuentran por debajo de los niveles alcanzados en 2024, cuando Brasil enfrentó su peor sequía en medio siglo, acompañada de una intensa ola de calor que favoreció la propagación del fuego.

Durante ese año se reportaron más de 140 mil puntos de incendio en la región.

El Niño y la sequía favorecen las condiciones para los incendios

Especialistas atribuyen parte del incremento de los focos de fuego a los efectos del fenómeno climático de El Niño, cuyas consecuencias comienzan a manifestarse en la región amazónica.

Las previsiones apuntan a la posibilidad de que el fenómeno alcance condiciones extremas, lo que podría desencadenar una nueva sequía intensa y modificar considerablemente las condiciones climáticas de la selva tropical.

La combinación de temperaturas elevadas y falta de precipitaciones puede favorecer la propagación de los incendios y aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas.

Gobierno brasileño señala posibles incendios provocados

Además de los factores climáticos, el Gobierno de Brasil atribuyó parte del incremento de los incendios a posibles acciones intencionales de agricultores interesados en ampliar sus superficies de cultivo.

Las autoridades señalaron que estas prácticas se habrían multiplicado durante el periodo comprendido entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales,celebradas entre el 4 y el 25 de octubre.

Durante una visita a la Amazonía a mediados de ese mes, el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, indicó que existían indicios de una posible acción organizada para provocar incendios en zonas de bosque preservado, degradar la vegetación y facilitar la apropiación ilegal de tierras públicas.

El funcionario también señaló que las autoridades investigaban la posibilidad de que los incendios respondieran a intereses relacionados con la expansión de actividades agrícolas.

Brasil despliega bomberos y aeronaves para combatir el fuego

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno brasileño envió once aeronaves y alrededor de 300 bomberos a la Amazonía para reforzar las tareas de combate a los incendios que realizan las autoridades regionales.

El despliegue busca contener las conflagraciones y apoyar a las comunidades afectadas por el avance del fuego y sus consecuencias ambientales.