Incendio en España alcanza perímetro de 8 mil hectáreas

Un incendio forestal en Niebla, España, alcanza un perímetro de 8 mil hectáreas y ha obligado a desalojar a 467 personas

Un incendio forestal registrado en la localidad de Niebla, en la provincia española de Huelva, ya afecta un perímetro estimado en 8 mil hectáreas, el doble de la superficie calculada el sábado, aunque las autoridades aclararon que no toda el área ha sido consumida por las llamas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, informó este domingo que el perímetro alcanza aproximadamente 44 kilómetros y comprende seis términos municipales.

Como consecuencia del avance del incendio, un total de 467 personas fueron desalojadas de las zonas consideradas en riesgo.

Las brigadas que trabajan en el lugar prevén recurrir nuevamente al fuego técnico para contener el avance de las llamas y reforzar el perímetro de seguridad alrededor de la zona afectada.

Sanz explicó que dentro del perímetro existen numerosas “islas vegetadas”, áreas que permanecieron intactas gracias al trabajo de los equipos desplegados para contener el incendio.

Esperan reducir la cifra de hectáreas quemadas

Las autoridades esperan que las mediciones de precisión realizadas mediante el sistema satelital europeo Copernicus permitan determinar con mayor exactitud la superficie que realmente fue calcinada.

De acuerdo con las previsiones, la cifra definitiva de vegetación afectada podría ser considerablemente menor al perímetro registrado, debido a las zonas que no fueron alcanzadas por el fuego.

Las labores realizadas tanto durante la noche como durante el día son consideradas fundamentales para consolidar el perímetro y avanzar hacia la estabilización de la emergencia.

Medio millar de profesionales combaten el fuego

Para hacer frente al incendio se desplegó un operativo integrado por alrededor de 500 profesionales, además de 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos.

Los equipos trabajan para frenar el avance de las llamas y asegurar las zonas que ya han sido contenidas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitó este domingo el área afectada y señaló que el incendio de Niebla ocurre dentro de un escenario particularmente complicado para España.

La funcionaria advirtió que la situación de los incendios forestales es compleja en distintas regiones del país.

Según los datos de Copernicus citados por Aagesen, desde el inicio de 2026 España acumula casi 200 mil hectáreas afectadas por incendios.

La cifra representa aproximadamente seis veces la superficie registrada durante el mismo periodo de 2025.

Además, España suma ya 40 grandes incendios forestales en 2026, frente a los 15 que se contabilizaban a estas alturas del año pasado.