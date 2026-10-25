Huracán Vance dejará lluvias fuertes y posibles torbellinos

El pronóstico contempla además lluvias y chubascos en distintas zonas del noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México

El huracán Vance ocasionará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco este sábado 24 de octubre, además de rachas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo también prevé precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, donde podrían desarrollarse torbellinos en el norte del estado. En esa región se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

La circulación del huracán, ubicado al sur de Guerrero y Michoacán, propiciará lluvias de consideración en entidades del litoral del Pacífico, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El pronóstico contempla además lluvias y chubascos en distintas zonas del noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Frente frío número 3 se disipará durante el día

Por otra parte, el frente frío número 3 continuará cerca de la frontera norte del territorio mexicano; sin embargo, el SMN prevé que se disipe a lo largo de la jornada.

Pronóstico de lluvias para este sábado 24 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: norte, este y sureste de Chihuahua.

norte, este y sureste de Chihuahua. Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros: norte, centro y oeste de Durango; norte, centro y sur de Sinaloa; norte de Nayarit; oeste y suroeste de Jalisco; Colima; centro y costa de Michoacán, y suroeste de Guerrero.

norte, centro y oeste de Durango; norte, centro y sur de Sinaloa; norte de Nayarit; oeste y suroeste de Jalisco; Colima; centro y costa de Michoacán, y suroeste de Guerrero. Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Estado de México.

Estados con temperaturas máximas de hasta 40 grados

En cuanto al ambiente caluroso, se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en el norte de Sinaloa.

Las máximas de 30 a 35 grados se esperan en el sur de Baja California Sur y Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, la costa de Oaxaca y Chiapas, el noreste de Coahuila, el este de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, las temperaturas mínimas podrían descender de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

También se prevén valores de 0 a 5 grados en áreas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.