Huracán Polo se intensifica frente a las costas de Guerrero

Polo generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en las costas y el sur de Guerrero y Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Michoacán

El huracán Polo se intensificó a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 21:00 horas de este lunes, el centro del sistema se ubicó a 310 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de hasta 215 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a siete kilómetros por hora. El SMN mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Polo provocará lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Polo generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en las costas y el sur de Guerrero y Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Michoacán, y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Jalisco y Colima. Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones.

Además, se prevén vientos de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de hasta 3.5 metros en Michoacán y Guerrero. En Oaxaca se esperan olas de hasta tres metros, mientras que Jalisco y Colima tendrán mar de fondo con olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

Guerrero y Michoacán suspenden clases por el huracán

Ante las condiciones meteorológicas, los gobiernos de Guerrero y Michoacán suspendieron clases para el 22 y 23 de septiembre en las zonas consideradas de mayor riesgo. En Michoacán, la medida contempla siete municipios de la región Sierra-Costa.

La Comisión Federal de Electricidad desplegó mil 320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero para atender posibles afectaciones. El SMN prevé que Polo continúe fortaleciéndose durante las próximas horas.