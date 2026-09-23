Huracán Polo alcanza categoría 5; amenaza con lluvias intensas

Polo alcanzó este martes la categoría 5, frente a las costas del Pacífico, tras una rápida intensificación que lo llevó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas

El huracán Polo se intensificó este martes hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima clasificación para estos sistemas meteorológicos, mientras se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

De acuerdo con los reportes más recientes, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas que superan los 315 km/h, consolidándose como uno de los fenómenos más intensos de la actual temporada de huracanes en el Pacífico.

A las primeras horas de este martes, el centro del huracán se localizaba aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, desplazándose lentamente hacia el este a una velocidad cercana a los nueve kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente debido a que, aunque el pronóstico indica que Polo permanecerá en el océano sin tocar tierra de manera directa, su amplia circulación continuará generando condiciones adversas en varias entidades del occidente y sur del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en zonas de Jalisco. Asimismo, se esperan fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles afectaciones en áreas costeras, por lo que se exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.

Debido a la cercanía del sistema, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, donde las autoridades han reforzado las medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Especialistas señalaron que las altas temperaturas del océano y las condiciones atmosféricas favorables impulsaron el rápido fortalecimiento del meteoro, que evolucionó en pocos días hasta convertirse en un huracán de categoría mayor.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades marítimas, extremar precauciones en zonas de playa y seguir exclusivamente la información emitida por organismos oficiales mientras continúa el monitoreo de la trayectoria y evolución del huracán Polo.