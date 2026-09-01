Huracán Karina alcanza categoría 4 en el océano Pacífico

Este sistema meteorológico cuenta con vientos sostenidos que registran 230 km/h, cuyas rachas podrían alcanzar hasta los 280 km/h

El huracán Karina se intensificó en su paso por las inmediaciones del océano Pacífico, hasta alcanzar la categoría 4 en la escala de Saffir Simpson.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que se encuentra a 1,640 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.