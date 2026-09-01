Huracán Karina alcanza categoría 4 en el océano Pacífico

El huracán Karina se intensificó en su paso por las inmediaciones del océano Pacífico, hasta alcanzar la categoría 4 en la escala de Saffir Simpson.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que se encuentra a 1,640 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026
🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Tbfq7IuNeM
Este sistema meteorológico cuenta con vientos sostenidos de 230 km/h, cuyas rachas podrían alcanzar hasta los 280 km/h.
Autoridades meteorológicas informaron que "Karina" se encuentra en un punto en el que su trayectoria no representa peligro para México.
Sin embargo, los pronósticos de lluvia se encuentran presentes en el país, por lo que la Fuerza Aérea Mexicana informó que se activó el "Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico" para salvaguardar a la población.
El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico de la #FuerzaAereaMX, emite el pronóstico de la República mexicana, con el objetivo de contribuir a la protección de la población. pic.twitter.com/fvzBuym4gO— Fuerza Aérea Mexicana (@FuerzaAereaMx) August 31, 2026
A continuación te presentamos el listado de las entidades que se presentarán desde fuertes lluvias hasta chubascos.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (norte)
- Chihuahua (oeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Durango (oeste)
- Coahuila (sur)
- Nuevo León (centro)
- Nayarit (centro y sur)
- Jalisco (este, centro y oeste)
- Colima
- Michoacán (norte, centro y sur)
- Guanajuato (centro, este y sureste)
- Querétaro (centro, oeste y sur)
- Hidalgo (suroeste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (centro y sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Tamaulipas (suroeste)
- San Luis Potosí (oeste)
- Zacatecas (oeste)
- Aguascalientes
- Estado de México (norte)
- Puebla (oeste)
- Guerrero (este)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California