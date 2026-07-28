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Huracán Genevieve se intensifica para convertirse en categoría 5

Por: Diana Valeria Leyva

27 Julio 2026, 07:45

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Este sistema meteorológico podrá registrar vientos sostenidos de 260 km/h, mismos que pueden alcanzar rachas de hasta los 315 km/h

Huracán Genevieve se intensifica para convertirse en categoría 5
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) notificó este lunes que el huracán Genevieve se intensificó hasta convertirse en categoría 5, según la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el huracán se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #Méxicohttps://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

 

Este sistema meteorológico cuenta con vientos sostenidos de 260 km/h, que pueden alcanzar rachas de hasta los 315 km/h.

De acuerdo con los pronósticos, estos  desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias que podrían ir de fuertes a muy fuertes hacia el occidente del territorio nacional.

Estas entidades registrarán fuertes lluvias este 27 de julio

A continuación te presentamos el listado de las entidades que presentarán fuertes precipitaciones durante la jornada de este lunes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Sonora (norte y centro)
  • Oaxaca (oeste)
  • Chiapas (centro, oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sinaloa (sur)
  • Chihuahua (oeste)
  • Durango (oeste y sur)
  • Nayarit (norte)
  • Jalisco (oeste)
  • Colima
  • Guerrero (este)
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz (sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Michoacán (norte y este)
  • Estado de México (suroeste)
  • Morelos
  • Tabasco (sur)
  • Campeche (suroeste)
  • Yucatán (este)
  • Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

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