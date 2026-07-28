Huracán Genevieve se intensifica para convertirse en categoría 5

Este sistema meteorológico podrá registrar vientos sostenidos de 260 km/h, mismos que pueden alcanzar rachas de hasta los 315 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) notificó este lunes que el huracán Genevieve se intensificó hasta convertirse en categoría 5, según la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el huracán se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026 Este sistema meteorológico cuenta con vientos sostenidos de 260 km/h, que pueden alcanzar rachas de hasta los 315 km/h. De acuerdo con los pronósticos, estos desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias que podrían ir de fuertes a muy fuertes hacia el occidente del territorio nacional. Estas entidades registrarán fuertes lluvias este 27 de julio A continuación te presentamos el listado de las entidades que presentarán fuertes precipitaciones durante la jornada de este lunes: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Sonora (norte y centro)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (centro, oeste y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Sinaloa (sur)

Chihuahua (oeste)

Durango (oeste y sur)

Nayarit (norte)

Jalisco (oeste)

Colima

Guerrero (este)

Puebla (suroeste)

Veracruz (sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Michoacán (norte y este)

Estado de México (suroeste)

Morelos

Tabasco (sur)

Campeche (suroeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas