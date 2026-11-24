El reporte meteorológico advierte temperaturas menores a -5 grados en sierras de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Nuevo León.

El desplazamiento del frente frío número 8, impulsado por una masa de aire ártico sobre el litoral del golfo de México, mantiene condiciones de lluvias muy fuertes a intensas, descenso de temperatura y evento de “Norte” con oleaje elevado en distintas regiones del país durante las próximas 72 horas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema frontal interacciona con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, generando efectos marcados en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Entre los registros recientes de viento destaca Ciudad Victoria, Tamaulipas, con rachas del noreste de 42.1 km/h, y Saltillo, Coahuila, con viento del este de 36.7 km/h.

Pronóstico por día

24 de noviembre

El sistema se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y el sureste mexicano, ocasionando lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. La masa de aire ártico sostendrá el ambiente frío y provocará rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

25 de noviembre

El frente avanzará sobre el sureste y la península de Yucatán, dejando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, ambiente frío a muy frío en gran parte del país y evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de afectar costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Potencial invernal y temperaturas mínimas

Para las siguientes 72 horas se pronostican temperaturas menores a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. La temperatura mínima nacional registrada en la jornada fue de -3.5 °C en Cumbres de Majalca, Chihuahua.