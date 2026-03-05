Fuertes vientos y amenaza de precipitaciones rondarán el jueves

La ciudad de Monterrey mantiene un ambiente predominantemente cálido durante este miércoles, con condiciones que invitan a la precaución ante el aumento en el termómetro.
De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, la capital de Nuevo León registra una temperatura actual de 19°C, marcando un inicio de jornada templado que evolucionará rápidamente hacia una tarde calurosa.
Para el resto del día, se pronostica que el mercurio alcance una temperatura máxima de 30°C, consolidando un ambiente bochornoso en la zona metropolitana.
Por la noche, se espera que los valores desciendan gradualmente hasta estabilizarse en una mínima de 22°C, manteniendo una sensación térmica agradable pero ligeramente superior a las madrugadas previas.
Ante estas variaciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar durante las horas de mayor radiación.
Asimismo, se sugiere vestir ropa ligera y estar atentos a los cambios en la nubosidad que podrían presentarse hacia el cierre de la jornada en la Sultana del Norte.